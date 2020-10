Jasno bo, v hribih pa le do rahlo oblačno vreme. Ponekod po nižinah se bo pojavila megla.

Večinoma bo sončno. Deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju okoli 9, najvišje dnevne od 11 do 16, na Primorskem do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER