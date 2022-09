Nedelja, 18. septembra 2022

Nad severnim in srednjim Jadranom je ciklonsko območje, ki se pomika nad Balkan. Od severovzhoda priteka nad naše kraje hladnejši in vlažen zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovala zmerna oblačnost, pihali bodo krajevni vetrovi; v hribih bo več spremenljivosti. Najnižje dnevne temperature bodo kar nizke za ta letni čas, tako v hribih, kot tudi v nižinskem pasu.

Danes bo povečini sončno, dopoldne ponekod še megleno. Popoldne se bo v severnih krajih oblačnost povečala.

Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA