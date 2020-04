Nedelja, 19. aprila 2020

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovala rahla oblačnost; v hribih bo oblačnost gostejša in popoldne bodo tam tudi možne krajevne plohe in posamezne nevihte.

Dopoldne bo še dokaj sončno, popoldne in zvečer pa se bo od severovzhoda pooblačilo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine, predvsem plohe in posamezne nevihte. Ob prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen severovzhodni veter, pozno zvečer na Primorskem burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, najvišje dnevne od 20 do 27 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER