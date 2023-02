Nedelja, 19. februarja 2023

V nižinskem pasu in na obali bo oblačno vreme. Predvsem na vzhodu se bo pojavljalo rosenje ali rahel dež in goste meglice. V hribovitem svetu bo v glavnem oblačno; več sončnega vremena bo v Alpah in na območju Trbiža.

Pretežno oblačno bo, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Še bo pihal jugozahodnik.

Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, na vzhodu do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA