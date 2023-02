Jutri bo v nižinskem pasu in na obali oblačno vreme. Predvsem na vzhodu se bo pojavljalo rosenje ali rahel dež in goste meglice. V hribovitem svetu bo v glavnem oblačno; več sončnega vremena bo v Alpah in na območju Trbiža.

Jutri bo pretežno oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Še bo pihal jugozahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA