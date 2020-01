Nedelja, 19. januarja 2020

Povsod po deželi bo prevladovala spremenljiva oblačnost. Na obalnem območju bo pihala zmerna burja, ki bo na Tržaškem okrepljene jakosti. Tudi v visokogorju bo pihal okrepljen severovzhodnik. Ponoči in zgodaj zjutraj bo v hribovitem svetu zmrzovalo.

----------------- NAPOVED DANES – SLO -----------------

Danes bo sprva oblačno, ponekod na vzhodu bo lahko še rahlo snežilo. Čez dan se bo od zahoda začelo jasniti. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, zlasti na severovzhodu pa severni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 2 do 5, na Primorskem do 10 stopinj C.

---------------- NAPOVED JUTRI – OSMER ----------------

Dopoldne bo prisotna spremenljiva oblačnost, popoldne bo prevladovalo zmerno oblačno vreme. Pihal bo zmeren severovzhodnik, ob morju močna burja.

----------------- NAPOVED JUTRI – SLO -----------------

Jutri bo v zahodnih krajih delno jasno, drugod večinoma oblačno. Na Primorskem bo pihala burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER