Nedelja, 19. julija 2020

V nižinskem pasu in ob morju bo zmerno oblačno vreme, pihali bodo šibki krajevni vetrovi; v hribovitem svetu bo prisotna spremenljiva oblačnost tudi z možnim kratkotrajnim dežjem, ploho ali posamezno nevihto zlasti od popoldneva.

Na Primorskem bo povečini sončno. Drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj krajevnih ploh.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, ob morju 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER