V glavnem bo spremenljivo, možna bo kakšna ploha ali popoldanska nevihta zlasti v hribih in v predalpskem pasu.

Sprva bo še dokaj jasno, oblačnost pa bo od juga počasi naraščala. Popoldne bo nastala kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi nevihta. Še bo pihal šibak jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.