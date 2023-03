Nedelja, 19. marca 2023

Iznad severovzhodne Evrope sega nad vzhodne Alpe in zahodni Balkan območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka z jugozahodnim vetrom topel in še suh zrak.

Prevladovalo bo oblačno vreme. Možen bo krajeven rahel dež. Meglice.

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 14 do 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA