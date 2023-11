Nedelja, 19. novembra 2023

Od zahoda se je nad srednjo Evropo in severozahodni Balkan razširilo območje visokega zračnega tlaka. S severozahodnimi vetrovi nad naše kraje doteka razmeroma hladen in suh zrak.

Do jutra bo še prisotna srednje-visoka oblačnost, nato pa se bo od severa razjasnilo. V hribih se bo pojavljala temperaturna inverzija in ničta izoterma se bo dvignila do okoli 3000 m.

Danes bo dopoldne zmerno do pretežno oblačno, manj oblačnosti bo na Primorskem. Popoldne se bo razjasnilo. Ponekod bo zapihal jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 3, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 8 do 15 stopinj C.

