V hribovitem svetu bo dopoldne v hribih sprva še spremenljivo vreme, v nižinskem pasu in na obali pa rahlo oblačno zaradi visokih in tankih oblakov. Popoldne izboljšanje z obširnimi razjasnitvami. V hribih se bo pojavljala temperaturna inverzija. Ničta izoterma se bo dvignila do 3000 m.

Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zapihal bo jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA