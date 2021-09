Nedelja, 19. septembra 2021

Prevladovalo bo oblačno vreme. Že dopoldne bodo možne krajevne padavine, predvsem v nižinah in ob obali. Popoldne in proti večeru se bodo razširile in nastajala bo tudi kakšna nevihta. Ob obali bo zapihalo z juga.

Večinoma oblačno bo, nekaj jasnine bo na severovzhodu. Dopoldne se bodo Primorskem začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo čez dan občasno razširile tudi nad zahodno in osrednjo Slovenijo. Nastane lahko tudi kakšna nevihta. Na vzhodu bo večinoma suho.

Jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 22, ob morju do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER