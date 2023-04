Nedelja, 2. aprila 2023

Spremenljivo oblačno bo. Sredi dneva bodo predvsem v nižinskem pasu in na obali možne plohe. V hribih nad okoli 1500 m bo možen rahel sneg. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo zapihala zmerna burja, ki se bo zvečer okrepila.

Spremenljivo do pretežno oblačno bo, še bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. Zvečer bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem burja..

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 12 do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA