Nedelja, 2. februarja 2020

Od obale do Predalp bo pretežno oblačno vreme, na vzhodu se bo lahko pojavljalo rosenje. V Alpah in v notranjosti Predalp bo zmerno oblačno do spremenljivo zaradi visokih koprenastih oblakov. V najhladnejših urah se bo pojavljala megla. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okrog 2700 m. Po kotlinah se bo ponoči pojavljala temperaturna inverzija.

Pretežno oblačno bo, nekaj sonca bo na vzhodu. Popoldne se bo spet krepil jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER