Nedelja, 2. februarja 2025

Nad srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Oslabljena vremenska fronta se zadržuje nad severnim Balkanom. Od severovzhoda priteka k nam nekoliko hladnejši in dokaj vlažen zrak.

Pretežno jasno bo. Le na območju Trbiža se bo po kotlinah lahko pojavljala nizka oblačnost. Na obalnem območju bo pihala šibka burja, ki pa se bo na Tržaškem zvečer okrepila. Popoldne se bo ničta izoterma dvignila do okoli 2000 m.

Na Primorskem bo precej jasno s šibko burjo. V notranjosti bo zmerno oblačno in ponekod tudi megleno.

Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 1, ob morju 3, najvišje dnevne od 3 do 7, na Primorskem okoli 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.