Nedelja, 2. marca 2025

Razjasnilo se bo, zjutraj na območju Trbiža bo vztrajala nizka oblačnost. Ob obali in v vzhodnem delu dežele bo še pihala burja, zlasti v Trstu.

Sprva bo še nekaj povečane oblačnosti, po nekaterih nižinah pa bo jutro lahko megleno. Čez dan se bo nato postopno razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa bo prehodno zapihal severovzhodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, na Goriškem in ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 6 do 10, na Primorskem do 13 stopinj C