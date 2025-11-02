VREME
Nedelja, 02 november 2025
Nedelja, 2. novembra 2025

2. nov. 2025 | 0:01
    Nedelja, 2. novembra 2025
Oblačno bo. Zjutraj bodo možne rahle padavine, ki se bodo postopoma krepile. Od popoldneva bo ob obali in v višjih legah pihalo z juga. V nižinah in na Krasu bodo predvsem ponoči možne meglice.

V vzhodnih krajih bo sončno in toplo, drugod bo več oblačnosti. Na zahodu bo spet pogosteje deževalo. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Proti večeru se bo oblačnost pričela širiti nad vzhodno Slovenijo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

