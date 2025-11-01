Nedelja, 2. novembra 2025

Jutri bo oblačno. Zjutraj bodo možne rahle padavine, ki se bodo postopoma krepile. Od popoldneva bo ob obali in v višjih legah pihalo z juga. V nižinah in na Krasu bodo predvsem ponoči možne meglice.

Jutri se bo od zahoda postopno oblačilo. Na vzhodu bo večji del dneva sončno in toplo. Jugozahodnik se bo še nekoliko okrepil. Proti večeru se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno razširile nad vso Slovenijo. Nastala bo tudi kakšna nevihta.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.