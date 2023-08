Danes bo vreme stabilno, nebo bo pretežno jasno. Še bo vroče in suho. Pihal bo rahel veter ali zmerna burja.

Danes bo pretežno jasno, dopoldne bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Čez dan bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA