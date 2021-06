Nedelja, 20. junija 2021

Na vseh območjih bo prevladovalo jasno do zmerno oblačno vreme, vroče bo in zelo soparno, zlasti popoldne v nižinskem pasu. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Od popoldneva se bodo v hribovitem svetu začele pojavljati nevihte, lahko tudi močnejše narave. Kakšna nevihta bo nato lahko nastala tudi v ravninskem pasu.

Danes bo sončno. Popoldne ali zvečer bo predvsem v gorskem svetu lahko nastala kakšna vročinska nevihta. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 21, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER