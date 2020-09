Nedelja, 20. septembra 2020

Nad srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi vzhodnimi vetrovi nad naše kraje doteka hladnejši in bolj suh zrak.

Prevladovalo bo od jasno do rahlo oblačno vreme. Ob obali bo zapihal burin. Popoldne se bo v hribovitem svetu pooblačilo in proti večeru bo možna tudi kakšna ploha.

Danes bo sončno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER