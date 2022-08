Nedelja, 21. avgusta 2022

Rahlo oblačno do spremenljivo vreme bo. Ponekod po deželi bo občasno deževalo, pričakovane so tudi kratkotrajne plohe in nevihte. Pihali bodo zmerni vetrovi.

Na zahodu bo bolj sončno, na vzhodu bo pretežno oblačno. Čez dan se bodo v vzhodnih krajih začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo proti večeru počasi širile proti osrednji Sloveniji. Pihal bo severnik, ki bo na severu občasno okrepljen.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 27, na Primorskem do 30 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA