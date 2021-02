Nedelja, 21. februarja 2021

Od obale do Carnije bo pretežno oblačno vreme, pojavlala se bo nizka oblačnost, možno bo tudi rosenje. Ob morju se bo lahko prehodno delno razjasnilo. Proti Sappadi in Trbižu bo vreme verjetno lepše. Nad 1800 m bo nebo povsod jasno in ničta izoterma bo nad 3000 m. Možne meglice in megla.

Jutri ne bo večje spremembe. Več oblačnosti bo na zahodu in jugu ter več sonca na severu in vzhodu Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER