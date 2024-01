Jasno bo z nizkimi temperaturami. Popoldne bo nekaj visoke in tanke koprenaste oblačnosti.

Jasno bo. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -16 do -8, na Primorskem od -6 do -1 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.