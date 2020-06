Zmerno do občasno bolj spremenljivo bo, zlasti v Predalpah in na vzhodu. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na vzhodu bo lahko padla kakšna kaplja dežja. Ponekod bo zapihal severni do severozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem okoli 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER