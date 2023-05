Nedelja, 21. maja 2023

V glavnem bo zmerno oblačno vreme. V nižinskem pasu in na obali bo pihala zmerna burja. V Trstu bo burja lahko okrepljene jakosti. Topleje bo, zlasti dnevne temperature; v nižinskem pasu se bodo povzpele nad 25 stopinjami C.

Dokaj sončno bo, popoldne bo več spremenljive oblačnosti in nastale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA