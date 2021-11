V hribovitem svetu bo prevladovalo jasno vreme, ničla bo na nadmorski višini približno 3000 m. Čez dan bo ob obali in v Predalpah oblačno in megleno. Predvsem v nižinah bo oblačnost prisotna do večera, v hribih pa se bo jasnilo.

Jutri se bo na Primorskem pooblačilo, drugod bo še pretežno jasno z dopoldansko meglo po nižinah. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER