Nedelja, 21.novembra ob 2021

Nad srednjo Evropo in Alpami je območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od severozahoda priteka dokaj topel in suh zrak.

V nižinah in ob obali bo megleno in oblačno. V hribovitem svetu bo dopoldne jasno, predvsem v višjih legah. Prišlo bo do temperaturne inverzije. Proti večeru se bo tudi v hribih pooblačilo.

Na Primorskem se bo pooblačilo, drugod bo še pretežno jasno z dopoldansko meglo po nižinah. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER