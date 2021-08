Nedelja, 22. avgusta 2021

V nižinskem pasu in na obali bo pretežno jasno vreme, vroče bo in tudi precej soparno. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. V hribovitem svetu bo dopoldne sprva rahlo pooblačeno, popoldne pa spremenljivo in možne bodo krajevne plohe ali nevihte.

Danes bo pretežno jasno, popoldne bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Zvečer se bo na severozahodu oblačnost povečala, pozno zvečer bodo tam že nevihte.

Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 11 do 16, na Primorskem do okoli 18, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER