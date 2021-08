Nedelja, 22. avgusta 2021

V nižinskem pasu in na obali bo pretežno jasno vreme, vroče bo in tudi precej soparno. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. V hribovitem svetu bo dopoldne sprva zmerno oblačno, popoldne pa se bo oblačnost gostila in možne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponoči lahko širile tudi drugod po deželi.

Jutri bo precej jasno in vroče. Do ponedeljka zjutraj bodo padavine, tudi nevihte, od severa zajele precejšnji del Slovenije.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER