Nedelja, 22. decembra 2019

Napoved je še negotova. Sprva bo verjetno oblačno z znatnimi padavinami na obalnem območju. Od nižin proti Predalpam bo dež zmernejši, v Alpah pa bo rahlo deževalo ali rahlo snežilo nad 700-1000 m. V Predalpah bo snežilo le nad 1200-1500 m. Ob morju bo pihal jugo in plimovanje bo povišano. Dopoldne bodo zapihali severni do severovzhodni vetrovi, vremensko stanje se bo izboljševalo in popoldne se bo pričelo jasniti. Zvečer bo po nižinah možna megla.

V zahodnih krajih bo znova pričelo deževati, padavine pa se bodo dopoldne razširile nad večji del države. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 800 in 1200 m. Zapihal bo veter severnih smeri.

Popoldanske temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER