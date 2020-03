Nedelja, 22. marca 2020

Dopoldne bo oblačno vreme, v hribih se bo nad nadmorsko višino 500 m pojavljal rahel sneg. Popoldne bo prisotna spremenljiva oblačnost, možna bo kakšna krajevna ploha. V nižinskem pasu bo pihala okrepljena burja, na obali pa močna. V Trstu bo burja zelo močna, v sunkih nad 100 km na uro. Tudi v visokogorju bo veter močan, mrzlo bo. Najnižje dnevne temperature bodo v večernih urah.

Dopoldne bodo padavine večinoma ponehale. Popoldne se bo ponekod na vzhodu in na Primorskem delno zjasnilo. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem do 8, najvišje dnevne temperature od 4 do 7, na Primorskem okoli 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER