Nedelja, 22. novembra 2020

Dopoldne bo prevladovalo jasno vreme, tudi v nižinskem pasu bo zmrzovalo. Po kotlinah Trbižkega območja bodo možne meglice in nizka oblačnost. Na obalnem območju bo pihal burin. Čez dan bo prevladovala rahla oblačnost, v visokogorju bo malo topleje.

Danes bo pretežno jasno.

Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -4, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER