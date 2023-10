Nedelja, 22. oktobra 2023

Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje. Za vremensko fronto, ki je ponoči prešla Slovenijo, priteka k nam v višinah nekoliko hladnejši in še razmeroma vlažen zrak.

Prevladovalo bo spremenljivo vreme, v hribih bo oblačnost gostejša. Ob morju bo več jasnega vremena.

Sprva bo bolj oblačno, na zahodu in jugu bodo še krajevne padavine. Čez dan se bo delno razjasnilo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 15 do 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA