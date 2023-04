Nedelja, 23. aprila 2023

Na obalnem območju bo prevladovalo spremenljivo vreme, v hribovitem svetu pa bo pretežno oblačno. Proti večeru bo oblačnost naraščala, začele se bodo pojavljati padavine. Rahlo do zmerno bo deževalo, zlasti v hribovitem svetu. Na obali bo pihal zmeren južni veter.

Danes bo oblačnost od zahoda naraščala, a bo do večera še suho. Zapihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 16 do 21, na jugovzhodu do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA