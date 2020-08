Nedelja, 23. avgusta 2020

Pojavljalo se bo spremenljivo vreme. Dopoldne bo lahko vreme lepše, od popoldneva se bodo zlasti v hribih in na zahodu pojavljale plohe in nevihte. Ob morju bo pihala zmerna do okrepljena burja; v primerjavi z notranjostjo bo več sonca. Napoved je še delno negotova.

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Več sonca bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Vročina v notranjosti bo popustila.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER