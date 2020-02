Nedelja, 23. februarja 2020

V hribovitem svetu bo zmerno oblačno vreme ob prisotnosti visoke in tanke oblačnosti. V visokogorju bo kar toplo za ta čas z ničto izotermo nad 3000 m. V nižinskem pasu in na obali bo ponoči in zjutraj možna megla. Čez dan bo prisotna spremenljiva oblačnost v glavnem zaradi nizke oblačnosti.

Danes bo deloma jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo tudi nekaj nizke oblačnosti. Jugozahodni veter se bo okrepil.

Jutranje temperature bodo od -3 do 4, v prevetrenih legah okoli 7, najvišje dnevne pa od 12 do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER