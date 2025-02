Območje visokega zračnega tlaka se je umaknilo proti vzhodu. Iznad Sredozemlja začenja k nam dotekati nekoliko toplejši in bolj vlažen zrak.

Prevladovalo bo spremenljivo vreme. Več jasnine bo verjetno v alpskem svetu.

Zmerno do pretežno oblačno bo, zjutraj in dopoldne bo v severni Sloveniji še deloma jasno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7 , v severnih krajih od -3 do 0, najvišje dnevne od 7 do 14 stopinj C.