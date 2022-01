Nedelja, 23. januarja 2022

Nad zahodno in delom srednje Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka, na vzhodu celine pa je ciklonsko območje. Z vetrovi severnih smeri k nam doteka dokaj suh in razmeroma hladen zrak.

Pretežno jasno do rahlo oblačno bo zaradi prisotnosti nizke oblačnosti v nižinskem pasu in na obali, predvsem v jutranjih urah. V hribih in v nižinskem pasu bo ponoči zmrzovalo.

Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na zahodu. Po nižinah bo nastalo nekaj nizke oblačnosti. Čez dan se bo v zahodnem in osrednjem delu Slovenije razjasnilo. Oblačno bo ostalo na vzhodu, kjer bodo občasno rahle padavine.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER