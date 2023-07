Nedelja, 23. julija 2023

V nižinskem pasu in na obali bo le zmerno oblačno vreme, pihali bodo krajevni vetrovi. V hribih bo nekoliko bolj spremenljivo in ni povsem izključena kakšna ploha ali popoldanska nevihta, ki se bo nato lahko pojavila tudi v predgorskem pasu.

Danes bo po nižinah v notranjosti sprva oblačno ali megleno, čez dan pa bo povečini sončno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju do 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA