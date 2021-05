Nedelja, 23. maja 2021

Nad severno Evropo je ciklonsko območje, južneje pa šibak anticiklon. Neizrazita vremenska fronta valovi nad Alpami. K nam od jugozahoda doteka vlažen in malo toplejši zrak.

V hribih bo oblačno do spremenljivo vreme z zmernimi do znatnimi padavinami. Dopoldne in zvečer bo deževalo tudi v vzhodnem predelu dežele. Padavine bodo obilne, pričakovane so tudi nevihte. Po nižinah in ob morju se bo tudi občasno zjasnilo. Ob morju bo pihal zmeren jugozahodnik proti večeru pa vzhodnik.

Pretežno oblačno bo, občasno bo deževalo. Popoldne in zvečer bo predvsem na vzhodu suho vreme. V vzhodni in osrednji Sloveniji bo zapihal veter vzhodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju 16, najvišje dnevne od 13 do 19, ob morju do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER