Nedelja, 23. novembra 2025

Ciklon z vremensko fronto se iznad Jadrana počasi umika nad vzhodni Balkan. Nad Alpami in srednjo Evropo se je prehodno vzpostavilo šibko območje visokega zračnega tlaka. K nam v višinah od severovzhoda doteka hladnejši in še vedno razmeroma vlažen zrak.

Danes bo pretežno jasno. Na Tržaškem bo dopoldne še pihala zmerna burja, ki bo popoldne ponehala. Dan bo mrzel, zjutraj bo zmrzovalo v nižini, na Kraški planoti in v hribih.

Precej jasno bo, dopoldne se bo zjasnilo tudi v severovzhodnih krajih. Sprva bo po nekaterih nižinah še megla. Popoldne se bo na jugozahodu začelo oblačiti.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.