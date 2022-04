Nedelja, 24. aprila 2022

Jutri bo v hribovitem svetu pretežno oblačno vreme; pojavljale se bodo znatne padavine, nad okoli 1700 m bo snežilo. V nižinskem pasu bo spremenljivo z zmernimi do ponekod bolj znatnimi padavinami, zaradi kakšne nevihte. Na obalnem območju bo spremenljivo z rahlimi do zmernimi padavinami. V glavnem bo pihal zmeren južni veter. Padavine bodo občasne, le v Julijskih Predalpah bodo dolgotrajnejše in obilnejše.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severovzhodni Sloveniji bo povečini suho, drugod bodo občasno krajevne padavine, ki bodo močnejše v zahodnih krajih. Pihal bo okrepljen jugozahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER