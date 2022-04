Nedelja, 24. aprila 2022

V hribih bo močno deževalo; meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1800 m. V visokogorju bo pihal okrepljen južni veter. Na območju nižine in obale bodo padavine skromnejše, pihal bo okrepljen jugo. Popoldne bo prevladovalo spremenljivo vreme; na obalnem območju bodo možne obširnejše razjasnitve, več oblačnosti pa bo proti Karniji in v Predalpah, kjer se bodo lahko pojavljale občasne rahle padavine. Možne bodo plohe in tudi kakšna nevihta, ki bodo lahko zajele tudi nižinsko območje.

Spremenljivo do pretežno oblačno bo. Predvsem v zahodnih krajih bodo občasno še krajevne padavine, ki bodo pogostejše popoldne in zvečer, ko se bodo razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. Lahko nastane tudi kakšna nevihta. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER