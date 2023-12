Nedelja, 24. decembra 2023

Zmerno do spremenljivo oblačno bo. Proti večeru bo lahko nekaj več oblačnosti tudi z meglicami in lokalnim rosenjem v vzhodni nižini in obali. Ničta izoterma se bo zvečer še dvignila do nadmorske višine okoli 3000 m.

Danes bo na vzhodu zmerno do pretežno oblačno, drugod pa povečini sončno vreme. Ponekod po kotlinah osrednje Slovenije bo zjutraj in dopoldne megleno.

Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, ob morju do 4, najvišje dnevne od 6 do 11, na jugu Slovenije do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.