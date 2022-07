Čez dan bo po nižinah in ob obali rahlo pooblačeno. Zjutraj bo pihala burja, popoldne pa krajevni vetrovi. Vročina bo nekoliko popustila.

Čez dan se bo deloma zjasnilo. Še bodo nastale posamezne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severni Sloveniji.

Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem ob šibki burji do 36 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA