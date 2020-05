Nedelja, 24. maja 2020

Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo je prehodno oslabelo. Topla fronta se pomika čez srednjo Evropo in vzhodne Alpe, hladna je od severozahoda dosegla Alpe in bo ponoči prešla tudi Slovenijo. Pred njo k nam od jugozahoda doteka topel zrak.

Dopoldne bodo padavine ponehale in se bo razjasnilo, ob morju bo zapihala okrepljena burja, ki bo v nižinskem pasu bolj zmerna. Čez dan bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme, veter bo oslabel. V hribih bo zmerno oblačno do krajevno bolj spremenljivo.

Povečini sončno bo, v notranjosti Slovenije bo čez dan nastajala kopasta oblačnost. V Prekmurju in deloma na Štajerskem ter ponekod na Gorenjskem bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER