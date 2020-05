Nedelja, 24. maja 2020

Že v jutranjih urah bodo padavine ponehale in se bo razjasnilo, ob morju bo zapihala okrepljena burja, ki bo v nižinskem pasu bolj zmerna. Čez dan bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme, veter bo oslabel. V hribih bo zmerno oblačno do krajevno bolj spremenljivo.

Jutri bo povečini sončno, le v notranjosti bo čez dan nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Nekoliko hladneje bo, pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER