Nedelja, 24. novembra 2019

Dopoldne bo še nekaj dežja, ki bo nato oslabel. Snežilo bo le nad 1800-2000 metri nadmorske višine. Popoldne se bo od vzhoda postopoma razjasnilo. Ob morju bo pihala zmerna burja. Temperature bodo za ta čas sorazmerno visoke.

Zmerno do pretežno oblačno bo in ponekod v notranjosti tudi megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Goriškem in ob morju do 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER