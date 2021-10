Nedelja, 24. oktobra 2021

Jasno do rahlo oblačno bo; nekaj več oblačnosti bo predvsem ponoči in zjutraj na območju Trbiža. V nižinskem pasu bo pihala zmerna burja, ob morju bolj okrepljena. Ničta izoterma se bo dvignila do nadmorske višine okoli 3200 m.

Danes bo na Primorskem jasno s šibko do zmerno burjo. Drugod bo zjutraj in dopoldne marsikje megla ali nizka oblačnost, popoldne pa se bo jasnilo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 10 do 13, na Primorskem do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER